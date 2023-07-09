شركة أوروبية تطلق قطاراً فاخراً بسعر تذكرة يصل إلى 27 ألف دولار

أطلقت مجموعة السفر "Arsenale SpA" القطار الجديد الفاخر "La Dolce Vita" في إيطاليا والذي سيدخل الخدمة ابتداءً من العام المقبل.

ويوفر القطار الجديد رحلات فقط لأصحاب الدخل المرتفع، حيث يبدأ سعر الرحلة من 6500 دولار لشخصين ويصل إلى 27 ألف دولار.

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ويمكن حجز ليلة إلى ثلاث ليالٍ في قطار "La Dolce Vita" من روما وصقلية بسعر يبدأ من 6500 دولار لشخصين، وستكلف الكابينة الأكثر تميزًا في قطار La Dolce Vita نحو 27 ألف دولار في الليلة.

وسيتمكن نحو 60 راكبا من السفر في القطارات المكونة من 12 حافلة.

وتستوحى الديكورات الداخلية من التصميم الإيطالي في القرن العشرين.

وسيتمكن المسافرون من النزول في المقاصد السياحية مع خيارات للإقامة في فنادق تابعة للشركة الأم "Arsenale".

وتستثمر مجموعة "Arsenale" نحو 260 مليون دولار في تحويل القطارات القديمة من المشغل الوطني إلى نقل فاخر.