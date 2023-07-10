دولة عربية تطرح فرصة لإنشاء مجمع ترفيه سياحي بـ12 مليون دولار

طرحت وزارة الاستثمار في الأردن عبر منصتها الإلكترونية فرصة لإنشاء "مدينة تسلية وترويح سياحي"، على قطعة أرض بالقرب من متنزه غمدان على طريق مطار علياء الدولي بعمان. ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع 12 مليون دولار، وبعائد داخلي متوقع بنسبة 15.2%.

وسيتم بناء هذا المشروع على قطعة أرض بمساحة تزيد على 54 ألف متر مربع، ويبعد 18كيلو متراً من المطار وعلى بعد 12 كيلو متراً من وسط المدينة.

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وسيتم تقسيم أرض المشروع إلى خمس مناطق رئيسية: منطقة المتنزه العام، وثلاث مناطق مخصصة للترفيه، ومواقف السيارات، وسيتم تطوير المرافق الداعمة مثل المكاتب، والمناطق التقنية، والمتاجر، وفقاً لصحيفة "الغد" الأردنية.

ويهدف المشروع إلى توفير تجربة ترفيهية ممتعة للعائلات، مع تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في المنطقة، ويقع في منطقة تتميز بأنها قابلة للتطوير، ويسهل الوصول إليها، بحسب الصحيفة.