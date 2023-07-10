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طيران

"إيزي جيت" تلغي رحلات صيفية بسبب اضطرابات في مراقبة الحركة الجوية

شركة الطيران البريطانية ستلغي نحو 1700 رحلة جوية خلال ذروة موسم السفر في الصيف

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "إيزي جيت" البريطانية للطيران أنّها ستلغي نحو 1700 رحلة جوية خلال ذروة موسم السفر في الصيف بسبب الاضطرابات في مراقبة الحركة الجوية في أوروبا.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن معظم الرحلات الجوية الملغاة هي رحلات من وإلى مطار غاتويك في لندن.

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وأضافت الشركة "أجرينا بعض التعديلات الوقائية على برنامجنا بدمج عدد صغير من الرحلات في مطار غاتويك"، وفق وكالة فرانس برس.

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وقالت "إيزي جت" إنّ قطاع الطيران "يشهد ظروفًا صعبة هذا الصيف مع مزيد من القيود على المجال الجوي بسبب الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى تأخيرات غير مسبوقة في مراقبة الحركة الجوية".

وعزت الشركة إلغاء بعض الرحلات أيضًا إلى إضراب بعض مراقبي الحركة الجوية.

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