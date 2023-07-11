ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بالنصف الأول لأعلى مستوى في تاريخها

قال وزير السياحة المصري، أحمد عيسى، إن صناعة السياحة في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري حققت نجاحا مبهرا، ولأول مرة في تاريخ السياحة في مصر تشهد الحركة الوافدة لمصر خلال هذه الفترة هذا النمو في أعداد السائحين وفي أعداد الليالي السياحية وانتظام وتنوع تركيبة مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة بشكل متميز وغير مسبوق".

وأضاف في بيان: "بلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال هذه الفترة أكثر من 7 ملايين سائح".

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وأشار الوزير إلى جهود القطاع الخاص والتعاون المثمر والفعال للجهات المعنية وذات الصلة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وخاصة بالقطاع الفندقي في مصر ووضع مصر في مكانتها التنافسية التي تستحقها في مصاف الدول السياحية الكبرى.

وأوضح الوزير أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا وعلى قدم وساق مع وزارة الطيران المدني لزيادة عدد مقاعد الطيران من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

تسعى مصر إلى الوصول بعدد السائحين إلى 15 مليون سائح في نهاية 2023.