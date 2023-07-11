3 استراتيجيات يجب اتباعها لتفادي فوضى مطارات أوروبا هذا الصيف!

تحاول شركات الطيران في أوروبا تجنب تكرار فوضى السفر في الصيف الماضي، عندما كانت الإضرابات ونقص الموظفين سيئاً للغاية لدرجة أن مطار هيثرو بلندن حد من أعداد الركاب وطلب من شركات الطيران الحد من مبيعات التذاكر.

ولكن الأمر لم يتوقف، حيث يتجه المسافرون إلى تكرار مأساة ازدحام المطارات الأوروبية مرة أخرى في شهري يوليو وأغسطس، مع عودة أعداد الركاب إلى مستويات ما قبل الوباء أو حتى تجاوزها.

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وللتعرف على كيفية تعامل المطارات مع التدافع حتى الآن، حللت شركة حقوق الركاب "AirHelp" التأخيرات لأكثر من 15 دقيقة والإلغاءات في شهر يونيو في المطارات الأوروبية مع 5000 رحلة طيران أو أكثر في ذلك الشهر. وكان الأسوأ هو مطار "جاتويك" في لندن، حيث استوفت 54% من رحلاتها معايير الشركة الخاصة بالتأخير والإلغاء.

وكان مطار هلسنكي الفنلندي أكثر سلاسة، مع تعطل 18% من الرحلات الجوية فقط.

وهبطت بعض أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً في الوسط. في مطار شيفول بأمستردام، والذي تعامل مع 72 مليون مسافر في عام 2019، تأثرت 36% من الرحلات الجوية، في حين أن مطار هيثرو، الذي تعامل مع ما يقرب من 81 مليون مسافر في عام 2019، تخلف عن موعده في 40% من الرحلات تقريباً.

ومنذ أواخر أبريل، تجاوز الطلب على أوروبا من المسافرين الأميركيين النمو في عام 2019 بنسبة تصل إلى 20%، وفقاً لبحث من موقع حجز السفر هوبر. كما أن الأسعار آخذة في الارتفاع أيضاً: تقول الشركة إن أسعار التذاكر إلى أوروبا من أميركا هي الأعلى منذ 6 سنوات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتشهد إسبانيا على وجه الخصوص طفرة في السياحة الدولية. وقد استقبلت 8.2 مليون زائر في مايو، بزيادة 18% عن عام 2022 و4% أكثر من نفس الفترة من عام 2019، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء في البلاد. ويعد هذا رقم قياسي. "لذا كن مستعداً للصفوف الطويلة في المطارات".

وتتضمن الإستراتيجيات الجيدة لتجنب حوادث السفر: حجز أول رحلة طيران في اليوم؛ والسفر في أيام الثلاثاء أو الأربعاء؛ ورحلات الطيران المباشرة.

وفيما يلي المطارات العشرة في أوروبا التي تحتل حالياً المرتبة الأسوأ في قائمة الفوضى وفقاً لـ "AirHelp".

أسوأ 10 مطارات أوروبية - مطارات بها أعلى نسبة من اضطرابات الرحلات الجوية:

مطار لندن جاتويك (LGW) %54.08 من الرحلات تعطلت

مطار لشبونة أومبرتو دلجادو (LIS) %51.04 من الرحلات تعطلت

مطار كوبنهاغن كاستروب (CPH) %50.88 من الرحلات تعطلت

مطار باريس شارل ديغول (CDG) %50.60 من الرحلات تعطلت

مطار أنطاليا (AYT) %47.34 من الرحلات تعطلت

إسطنبول صبيحة كوكجن (SAW) %46.85 من الرحلات تعطلت

مطار روما فيوميتشينو ليوناردو دافينشي (FCO) %44.05 من الرحلات الجوية تعطلت

مطار مانشستر الدولي (MAN) %43.78 من الرحلات تعطلت

مطار ميلانو مالبينسا (MXP) %43.66 من الرحلات تعطلت

مطار فرانكفورت الدولي (FRA) %42.99 من الرحلات تعطلت

بينما كانت أفضل 10 مطارات أوروبية بها أقل نسبة من الاضطرابات:

مطار هلسنكي فانتا (HEL) %18.33 من الرحلات تعطلت

مطار دوسلدورف الدولي (DUS) %22.26 من الرحلات تعطلت

مطار أوسلو غاردرموين (OSL) %23.09 من الرحلات تعطلت

مطار وارسو شوبان (WAW) %23.35 من الرحلات تعطلت

مطار فيينا الدولي (VIE) %27.22 من الرحلات تعطلت

مطار مدريد - باراخاس الدولي (MAD) %28.38 من الرحلات تعطلت

مطار برشلونة - البرات (BCN) %28.45 من الرحلات تعطلت

مطار ستوكهولم أرلاندا (ARN) %30.54 من الرحلات تعطلت

مطار إسطنبول هافاليماني (IST) %32.15 من الرحلات الجوية تعطلت

مطار برلين براندنبورغ (BER) %34.17 من الرحلات تعطلت.