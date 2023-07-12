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الخطوط الجوية الملكية المغربية
الخطوط الجوية المغربية
طيران

الخطوط الجوية المغربية تطمح لرفع أسطولها إلى 200 طائرة بحلول هذا الموعد

تمتلك الخطوط الملكية المغربية حالياً نحو 50 طائرة

الرباط - وكالة فرانس برس
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أعلنت الحكومة المغربية رفع رأسمال شركة الخطوط الملكية الجوية المملوكة للدولة، في برنامج يهدف خصوصا إلى مضاعفة أسطولها من 50 طائرة حاليا إلى 200 بحلول العام 2037.

وقال البيان إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمدير العام للشركة حميد عدو وقعا مساء الثلاثاء عقد برنامج يمتد حتى العام 2037 "ستضاعف بموجبه الخطوط الملكية المغربية أسطولها الجوي 4 مرات، لتنتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 خلال 15 سنة القادمة".

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وينص العقد على "رفع مساهمة الدولة في رأسمال شركة الخطوط الملكية"، وفق ما أضاف البيان، لكن من دون الإعلان عن حجم الزيادة.

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بلغ رأسمال الشركة في العام 2019 حوالي 370 مليون دولار، مملوكا بأكثر من 98% للدولة.

تسعى الشركة إلى إنعاش أنشطتها هذا الصيف، بعد أزمة جائحة كوفيد-19، وأعلنت في مارس عرض رحلات بـ 6.2 مليون مقعد تربط أكثر من 90 وجهة، غالبيتها في دول أوروبا التي تعد أهم مصدر للسياح الأجانب.

شهد إقبال هؤلاء على المملكة ارتفاعا ملموسا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام مع نحو 6.5 مليون سائح، أي بزيادة نسبتها 21% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، وفق ما أعلنت وزارة السياحة المغربية الاثنين.

كذلك، شهدت عائدات القطاع حتى نهاية مايو "نموا استثنائيا بنسبة 42%" وبلغت حوالي 4 مليارات دولار، بحسب المصدر نفسه.

يعول المغرب على تطوير القطاع السياحي، الذي يمثل حوالي 7% من أجمالي الناتج المحلي عبر تكثيف الحملات الترويجية والاستثمارات وحركة الطيران. ويطمح لاستقطاب 17.5 مليون سائح في أفق العام 2026.

لكن العرض السياحي في المملكة يواجه أحيانا انتقادات على غلاء الخدمات وجودتها، خصوصا بالنسبة للسياح المغاربة.

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