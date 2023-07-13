ما هي أفضل وأسوأ المطارات أداءً في صيف 2023؟

تحاول شركات الطيران في أوروبا تجنب تكرار فوضى السفر في الصيف الماضي، عندما كانت الإضرابات ونقص الموظفين سيئًا للغاية لدرجة أن مطار هيثرو بلندن طلب من شركات الطيران الحد من مبيعات التذاكر.

ويتوقع الخبراء أن تواجه المطارات الأوروبية ازدحامات مماثلة في شهري يوليو وأغسطس، مع عودة أعداد الركاب إلى مستويات ما قبل الوباء أو حتى تجاوزها.

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ولتجنب الفوضى قامت شركة حقوق الركاب AirHelp بدراسة وتحليل 5000 رحلة طيران من حيث تأخر الرحلة لأكثر من 15 دقيقة أو إلغاؤها في يونيو الماضي، في المطارات الأوروبية.

وكان مطار غاتويك في لندن هو الأسوأ، حيث تعطلت 54% رحلة، في حين كان مطار هلسنكي الفنلندي أكثر سلاسة، مع تعطل 18% من الرحلات الجوية فقط.

أسوأ 10 مطارات أوروبية - مطارات بها أعلى نسبة من اضطرابات الرحلات الجوية:

مطار لندن جاتويك (LGW) %54.08 من الرحلات تعطلت

مطار لشبونة أومبرتو دلجادو (LIS) %51.04 من الرحلات تعطلت

مطار كوبنهاغن كاستروب (CPH) %50.88 من الرحلات تعطلت

مطار باريس شارل ديغول (CDG) %50.60 من الرحلات تعطلت

مطار أنطاليا (AYT) %47.34 من الرحلات تعطلت

إسطنبول صبيحة كوكجن (SAW) %46.85 من الرحلات تعطلت

مطار روما فيوميتشينو ليوناردو دافينشي (FCO) %44.05 من الرحلات الجوية تعطلت

مطار مانشستر الدولي (MAN) %43.78 من الرحلات تعطلت

مطار ميلانو مالبينسا (MXP) %43.66 من الرحلات تعطلت

مطار فرانكفورت الدولي (FRA) %42.99 من الرحلات تعطلت

بينما كانت أفضل 10 مطارات أوروبية بها أقل نسبة من الاضطرابات:

مطار هلسنكي فانتا (HEL) %18.33 من الرحلات تعطلت

مطار دوسلدورف الدولي (DUS) %22.26 من الرحلات تعطلت

مطار أوسلو غاردرموين (OSL) %23.09 من الرحلات تعطلت

مطار وارسو شوبان (WAW) %23.35 من الرحلات تعطلت

مطار فيينا الدولي (VIE) %27.22 من الرحلات تعطلت

مطار مدريد - باراخاس الدولي (MAD) %28.38 من الرحلات تعطلت

مطار برشلونة - البرات (BCN) %28.45 من الرحلات تعطلت

مطار ستوكهولم أرلاندا (ARN) %30.54 من الرحلات تعطلت

مطار إسطنبول هافاليماني (IST) %32.15 من الرحلات الجوية تعطلت

مطار برلين براندنبورغ (BER) %34.17 من الرحلات تعطلت.