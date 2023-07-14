مطار الفجيرة يشهد حركة سفر استثنائية بعد تدشين أولى رحلات "طيران السلام"
الفجيرة تهدف لترسيخ مكانة الإمارة في قطاع السفر على المستوى الإقليمي والعالمي
شهد مطار الفجيرة حركة استثنائية للمسافرين بعد تدشين أولى رحلات طيران السلام، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة في قطاع السفر على المستوى الإقليمي والعالمي.
وتنطلق رحلات طيران السلام من مطار الفجيرة إلى 18 وجهة حول العالم مرورا بمطار مسقط، وتتضمن الوجهات الرياض، شيراز، طهران، طرابزون، بانكوك، بوكيت، كوالالمبور، دكا، شيتاجونج، كولومبو، جايبور، كراتشي، صلالة، مسقط، كاتماندو، لكناو، سيالكوت ووتريفاندرم.
وأكد مدير مطار الفجيرة إسماعيل البلوشي، أهمية تعزيز حركة السفر والسياحة للإمارة، وهو ما يعكس قوة البنية التحتية للمطار من خدمات وتسهيلات مقدمة للمسافرين وذلك خلال الرحلات التي دشنها طيران السلام لمختلف وجهات حول العالم ما شجع المسافرين على الاستفادة من الأسعار المميزة والضيافة وسهولة الإجراءات وجعل تجربة المسافر استثنائية من مطار الفجيرة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
-
أسهم أوروبا تفتح على انخفاض لكنها تتجه لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من 3 أشهرالأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض لكنها تتجه لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من 3 أشهر أسواق المال
-
أسهم اليابان تعكس اتجاهها وتغلق على انخفاض مع ترقب اجتماع البنك المركزييعقد بنك اليابان اجتماعه للسياسة النقدية يومي 27 و28 يوليو أسواق المال
-
الأمم المتحدة: الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في 3 سنواتدعت إلى "توقف" في سداد ديون البلدان النامية لعكس هذا الاتجاه اقتصاد