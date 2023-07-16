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سائحون في مدينة البتراء القديمة رويترز سياحة الأردن
سائحون في مدينة البتراء القديمة: رويترز - أرشيفية
اقتصاد الأردن

ارتفاعات قياسية لإيرادات الأردن السياحية في النصف الأول من 2023

سجلت نحو 3.5 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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ارتفع الدخل السياحي بالمملكة الأردنية الهاشمية بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 59.4%، ليسجل 3.456 مليار دولار.

وجاءت زيادة الدخل السياحي مدفوعة بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى نحو ثلاثة ملايين سائح، بنسبة نمو بلغت 60.2%، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.

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وارتفع عدد سياح المبيت ليصل، إلى 2.49 مليون سائح، بنسبة نمو بلغت 54.4%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 534.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 94% وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

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وخلال النصف الأول من عام 2023، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 46.5%، بتسجيله 905.5 مليون دولار.

وعلى المستوى الشهري، حقق الدخل السياحي خلال شهر يوينو /حزيران الماضي نمواً نسبته 28.8%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، ليبلغ نحو 630 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، بنسبة 41%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 209.2 مليون دولار.

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