ارتفاعات قياسية لإيرادات الأردن السياحية في النصف الأول من 2023
سجلت نحو 3.5 مليار دولار
ارتفع الدخل السياحي بالمملكة الأردنية الهاشمية بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 59.4%، ليسجل 3.456 مليار دولار.
وجاءت زيادة الدخل السياحي مدفوعة بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى نحو ثلاثة ملايين سائح، بنسبة نمو بلغت 60.2%، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.
وارتفع عدد سياح المبيت ليصل، إلى 2.49 مليون سائح، بنسبة نمو بلغت 54.4%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 534.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 94% وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وخلال النصف الأول من عام 2023، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 46.5%، بتسجيله 905.5 مليون دولار.
وعلى المستوى الشهري، حقق الدخل السياحي خلال شهر يوينو /حزيران الماضي نمواً نسبته 28.8%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، ليبلغ نحو 630 مليون دولار.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، بنسبة 41%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 209.2 مليون دولار.
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