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إحدى مطارات إيطاليا (رويترز)
إحدى مطارات إيطاليا (رويترز)
طيران

إيطاليا تغلق مطاراً رئيسياً بسبب اندلاع حريق

الحريق اندلع قبيل منتصف الليل ولم تتم السيطرة عليه حتى الفجر

روما – فرانس برس
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أعلن مطار كاتانيا الرئيسي في صقلية بإيطاليا، على حسابه عبر تويتر، أنه سيبقى مغلقًا حتى ظهر الأربعاء بتوقيت غرينتش عقب حريق اندلع ليل الأحد وسيطر عليه عناصر الإطفاء.

وذكر المطار اليوم الاثنين على حسابه عبر تويتر، أن "عمليات الطيران ستعلّق حتى الأربعاء 19 يوليو/ تموز الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (الساعة 12:00 توقيت غرينتش).

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ولفتت وسائل إعلام محليّة إلى أنّ الحريق اندلع قبيل منتصف الليل ولم تتم السيطرة عليه حتّى الفجر، من دون أن يوقع إصابات.

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وأجلى عناصر الأمن في المكار جميع الرّكاب الذين كانوا متواجدين فيه فيما اجتاح الدخان الكثيف جزءًا كبيرًا من المطار الدولي.

وستسمح مهلة اليومين قبل إعادة فتح المطار بإصلاح الأضرار الناجمة عن الحريق وبتهوية المبنى الذي تنتشر فيه رائحة الدخان، بحسب وسائل الإعلام.

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