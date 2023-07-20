طرح 4 فرص استثمارية بقطاع السياحة في الأردن بـ 819 مليون دولار
بينها فنادق ومدن ترفيه
طرحت منصة "الاستثمار في الأردن"، التي أطلقتها الحكومة، 4 فرص استثمارية بقطاع السياحة بحجم استثمار يتجاوز 581 مليون دينار أردني (نحو 819.36 دولار).
وتتمثل الفرصة الأولى بقطاع السياحة بإنشاء "منتجع المطل" في محافظة العقبة بحجم استثمار يتجاوز 401 مليون دينار وبمعدل عائد متوقع أن يصل إلى 19% وبفترة استرداد تصل لـ10 سنوات.
أما المشرع الثاني، فيتمثل بإنشاء مدينة العقبة الرياضية بحجم استثمار يتجاوز 153 مليون دينار بمعدل عائد متوقع 18 %، وفق صحيفة "الغد" الأردنية.
ويتمثل المشروع الثالث في إقامة "فندق بوتيك" في محافظة العاصمة ضمن مشاريع شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير المملوكة لأمانة عمان الكبرى، بحجم استثمار يتجاوز 17 مليون دينار وبمعدل عائد متوقع 15%.
ويتكون المشروع الرابع، من مدينة مدينة تسلية وترويح سياحي بمحافظة العاصمة ضمن مشاريع شركة رؤية عمان للتطوير والاستثمار المملوكة للأمانة بحجم استثمار يتجاوز 8 ملايين دينار، وبمعدل عائد متوقع أن يصل 15%.
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