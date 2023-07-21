اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار شركة إثمار الدولية القابضة الإماراتية
شعار شركة إثمار الدولية القابضة الإماراتية
استحواذ

"إثمار الدولية" تستحوذ على حصة في "نيرفانا القابضة" لتعزيز السياحة في أبوظبي

في إطار الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استحوذت "إي أي أتش إثمار الدولية القابضة" على حصة استراتيجية في شركة "نيرفانا القابضة"، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للسياحة بكافة أنواعها وتنمية الاستثمار السياحي والأنشطة السياحية في العاصمة لجعلها مقصداً سياحياً متكاملاً.

وبموجب عملية الاستحواذ، سيتم العمل على تنفيذ وتفعيل مشاريع وخطط عمل تشغيلية من شأنها الإسهام بشكل مؤثر وفعِّال في المشهد السياحي، في إطار الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

مادة اعلانية

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي أتش، علي الجبيلي، إن الاستحواذ على حصة استراتيجية في نيرفانا، يأتي كخطوة أساسية في تعزيز قطاع السياحة بإمارة أبوظبي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

تسلا ونتفليكس تدفعان ناسداك وستاندرد آند بورز للانخفاض وداو جونز يغلق على ارتفاع أسواق المال وول ستريت تسلا ونتفليكس تدفعان ناسداك وستاندرد آند بورز للانخفاض وداو جونز يغلق على ارتفاع

وأكد الجبيلي، التزام الشركة بدور محوري يعزز الوصول لبيئة استثمارية رائدة للعديد من القطاعات؛ فيما أكد علاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيرفانا القابضة، أن عملية الاستحواذ بمثابة بدء مرحلة عمل جديدة ستحمل المزيد من الإنجازات والنجاحات لقطاع السياحة بكافة أنواعها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تلاسن يتطور لعراك بالأيدي بين إعلامي ووزير لبناني سابق على الهواء تلاسن يتطور لعراك بالأيدي بين إعلامي ووزير لبناني سابق على الهواء
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط