"إثمار الدولية" تستحوذ على حصة في "نيرفانا القابضة" لتعزيز السياحة في أبوظبي

استحوذت "إي أي أتش إثمار الدولية القابضة" على حصة استراتيجية في شركة "نيرفانا القابضة"، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للسياحة بكافة أنواعها وتنمية الاستثمار السياحي والأنشطة السياحية في العاصمة لجعلها مقصداً سياحياً متكاملاً.

وبموجب عملية الاستحواذ، سيتم العمل على تنفيذ وتفعيل مشاريع وخطط عمل تشغيلية من شأنها الإسهام بشكل مؤثر وفعِّال في المشهد السياحي، في إطار الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

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وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي أتش، علي الجبيلي، إن الاستحواذ على حصة استراتيجية في نيرفانا، يأتي كخطوة أساسية في تعزيز قطاع السياحة بإمارة أبوظبي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد الجبيلي، التزام الشركة بدور محوري يعزز الوصول لبيئة استثمارية رائدة للعديد من القطاعات؛ فيما أكد علاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيرفانا القابضة، أن عملية الاستحواذ بمثابة بدء مرحلة عمل جديدة ستحمل المزيد من الإنجازات والنجاحات لقطاع السياحة بكافة أنواعها.