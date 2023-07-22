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الخطوط الجوية السعودية
الخطوط الجوية السعودية
سياحة السعودية

"الخطوط السعودية" تنقل أكثر من 13.7 مليون مسافر في النصف الأول

أرقام المسافرين تتضمن 7.4 مليون زائر دولي

دبي - العربية.نت
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كشفت الخطوط السعودية عن نقل أكثر من 13,7 مليون ضيف على شبكة الوجهات الداخلية والدولية في النصف الأول من العام 2023 بزيادة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان، أنها سيرت نحو 85,4 ألف رحلة في النصف الأول من العام بزيادة سنوية نسبتها بلغت 6%، كما زادت ساعات الطيران بنسبة 22% حيث بلغت 261,6 ألف ساعة طيران في الوقت الذي بلغ المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات 86.3%.

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وسجلت الحركة الجوية على القطاعات الدولية نمواً مقداره 52% في عدد الضيوف خلال النصف الأول من 2023م حيث تم نقل 7.4 مليون ضيف كما تم تشغيل 37,6 ألف رحلة بزيادة 30%.

"الخطوط السعودية" تزيد سعتها المقعدية دولياً وداخلياً خلال شهري يوليو وأغسطس سياحة وسفر طيران "الخطوط السعودية" تزيد سعتها المقعدية دولياً وداخلياً خلال شهري يوليو وأغسطس

وحلقت طائرات "السعودية" في أجواء أربع قارات حول العالم بمعدل 180,7 ألف ساعة طيران بزيادة 40%، كما تضمن تقرير الأداء التشغيلي نقل 6,3 مليون ضيف على القطاعات الداخلية على متن 47.7 ألف رحلة وبساعات طيران بلغت 80,8 ألف ساعة طيران.

وشهد النصف الأول من 2023 تدشين 3 وجهات دولية جديدة ضمن شبكة رحلات "السعودية" هي دار السلام بتنزانيا ومطار جاتويك في لندن ونيس بفرنسا، وذلك في إطار تعزيز حصتها السوقية من قطاع الطيران دولياً وبهدف إتاحة خيارات عديدة للضيوف.

أداء الخطوط السعودية في النصف الأول
أداء الخطوط السعودية في النصف الأول

وأشارت الشركة إلى انضمام طائرة "إيرباص A321neo" في النصف الأول من هذا العام وهي الأولى ضمن 20 طائرة من ذات الطراز سوف تنضم لأسطول "السعودية" حتى عام 2026، حيث يبلغ إجمالي الأسطول حتى نهاية شهر يونيو الماضي 140 طائرة متنوعة الطرازات من شركتي "بوينغ" و"إيرباص".

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