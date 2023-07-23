شركات طيران تلغي رحلاتها إلى رودس باليونان بسبب الحرائق

أفادت وكالة فرانس برس، أن شركات طيران ألغت رحلاتها إلى جزيرة رودس باليونان بسبب الحرائق.

أجرت فرق الإسعاف اليونانية "أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق" في جزيرة رودوس السياحية التي يجتاحها حريق كبير لليوم السادس على التوالي الأحد، على ما أفادت المتحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.

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وقالت كونستانتيا ديموغليدو "إنها أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق (...) جرى كل شيء على ما يرام، والتزم الجميع وخصوصا السياح بتعليماتنا".

وأرغم الحريق حوالي 30 ألف شخص على مغادرة منازلهم وفنادقهم في شرق الجزيرة الواقعة في أرخبيل دوديكانيسا في وسط الموسم السياحي.

وأوردت وكالة الأنباء اليونانية نقلا عن الشرطة أنه تم إجلاء حوالي 19 ألف شخص من باب الاحتياط، بينهم 16 ألفا نقلوا برا وثلاثة آلاف بحرا.

وتم إخلاء 12 بلدة من بينها ليندوس، إحدى القبلات السياحية الرئيسية في الجزيرة.

وأوضح سائح بلجيكي يدعى سيدريك غيسيه لإذاعة آر تي بي إف العامة أنه اضطر إلى مغادرة فندقه مشيا بدون أن تحدد له وجهة بعدما تلقى رسائل نصية على هاتفه المحمول.

وروى للإذاعة أنه في الفندق "لم يكونوا حتى على علم، حملنا فقط بطاقات هوياتنا وبعض الماء وما يمكننا استخدامه لتغطية وجوهنا ورؤوسنا".

واضطر حوالي 30 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم وفنادقهم ونقلوا إلى صالات رياضية ومدارس ومراكز مؤتمرات لقضاء الليل في أمان.

ووصف عضو في مجلس بلدية قرية أرخانغيلوس بانايوتيس ديميليس لتلفزيون سكاي تي في "وضعا غير مسبوق".

وستستغرق المساعي لحصر النيران عدة أيام بحسب السلطات.

وحذر المتحدث باسم فرق الإطفاء فاسيليس فاثراكويانيس بأن الرياح التي تؤجج الحريق "ستشتد بين الظهر والساعة 17:00 (14:00 بتوقيت غرينتش)".

ومن المتوقع أن تتخطى درجات الحرارة 44 درجة الأحد وأورد مرصد الأحوال الجوية الوطني أن البلاد تواجه "على الأرجح" أطول موجة قيظ في تاريخها.

وأنشأت وزارة الخارجية اليونانية خلية أزمة في أثينا لتسهيل نقل السياح الأجانب إلى بلادهم.