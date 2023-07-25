مصر تمنح السياح الأجانب الوافدين على متن يخوت إقامة لمدة 3 أشهر

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، توجيهات بمنح السائحين الأجانب الوافدين إلى مصر على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر.

وأوضحت الحكومة المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية أصدرت أيضا توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب إقامة سياحية لمدة 3 أشهر بدلاً من شهر .

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وذكر البيان أن هذه التوجيهات تأتي استكمالاً للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانئ والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية في مصر.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر في 17 مايو 2023 توجيهات للوزارات المعنية لاتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلاً من "30 يوما"، وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادو اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سواء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة)، وعدم القدرة على الالتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد فى التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب ".