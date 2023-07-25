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مشروع أمالا
مشروع أمالا
سياحة

"البحر الأحمر الدولية" توقع شراكة لإنشاء منتجع "إكونيكس أمالا"

يتكون من 128 غرفة فندقية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "البحر الأحمر الدولية" عن إقامة شراكة مع "إكونيكس"، لإنشاء منتجع "إكونيكس أمالا" الذي يقع في إحدى أهم البيئات الطبيعية المحمية في العالم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس" يعد منتجع "إكونيكس أمالا" أحدث علامة تجارية فندقية يتم الإعلان عنها في وجهة "أمالا" وسيتكون من 128 غرفة فندقية تنضاف إلى "وجهة البحر الأحمر".

مادة اعلانية

يذكر أن "وجهة البحر الأحمر" تقع على طول الساحل الغربي للسعودية، وهو موطن لبعض البيئات الطبيعية الأكثر تنوعاً. وأشارت الشركة إلى أنها وضعت معايير الحماية والتجديد أساساً لكل عمليات تطوير مشاريعها، حيث تهدف إلى تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي في المنطقة.

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