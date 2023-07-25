سياحة
"البحر الأحمر الدولية" توقع شراكة لإنشاء منتجع "إكونيكس أمالا"
يتكون من 128 غرفة فندقية
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة "البحر الأحمر الدولية" عن إقامة شراكة مع "إكونيكس"، لإنشاء منتجع "إكونيكس أمالا" الذي يقع في إحدى أهم البيئات الطبيعية المحمية في العالم.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس" يعد منتجع "إكونيكس أمالا" أحدث علامة تجارية فندقية يتم الإعلان عنها في وجهة "أمالا" وسيتكون من 128 غرفة فندقية تنضاف إلى "وجهة البحر الأحمر".
مادة اعلانية
يذكر أن "وجهة البحر الأحمر" تقع على طول الساحل الغربي للسعودية، وهو موطن لبعض البيئات الطبيعية الأكثر تنوعاً. وأشارت الشركة إلى أنها وضعت معايير الحماية والتجديد أساساً لكل عمليات تطوير مشاريعها، حيث تهدف إلى تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي في المنطقة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الصين تختار محافظاً جديداً للبنك المركزيسيجمع بين منصب سكرتير الحزب الشيوعي في بنك الشعب الصيني وحاكم البنك المركزي قصص اقتصادية
-
السعودية تتعاون مع "ريجال كابيتال" و"كليفون تك" لتطوير السيارات ذاتية القيادةخطوة هامة وعلامة فارقة في تشكيل مستقبل الابتكار في المملكة شركات
-
"رويترز": البنوك الحكومية الصينية تكثف بيع الدولار لدعم اليوانالعملة الصينية تسجل أعلى مستوياتها خلال أسبوع قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية