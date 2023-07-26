استئناف رحلات الخطوط الفرنسية المباشرة إلى مطار أبوظبي مطلع أكتوبر

أعلنت "مطارات أبوظبي"، المالكة والمسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، استئناف رحلات الخطوط الجوية الفرنسية المباشرة (بدون توقف) بين أبوظبي وباريس يومياً ابتداءً من أكتوبر المقبل.

وذكرت أن إعادة تشغيل الرحلات الجوية لهذه، ستخلق مزيداً من فرص التعاون الثنائية عبر قطاعات الأعمال والتجارة والسياحة، فضلاً عن تعزيز شبكة مطار أبوظبي الواسعة والمتنامية، التي تضم اليوم أكثر من 114 وجهة في 61 دولة تخدمها 23 شركة طيران.

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وقالت إيلينا سوريليني، الرئيس التنفيذي بالإنابة في "مطارات أبوظبي" : "ستسهم هذه الشراكة بين "مطارات أبوظبي" والخطوط الفرنسية في تعزيز العلاقات التجارية بين باريس وأبوظبي، ومن جهة أخرى فإنها تسلط الضوء على التزامنا المستمر نحو توسيع شبكة الوجهات الدولية من وإلى العاصمة، وبالتأكيد فإنّ استئناف الرحلات الجوية سيرسخ مكانة مطار أبوظبي الدولي كبوابة رئيسة لدولة الإمارات ، ونحن نتطلع نحو تلبية مختلف احتياجات مسافري الخطوط الفرنسية وتنشيط التبادل التجاري والثقافي بين الدولتين".

وقال أنجوس كلارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط الجوية الفرنسية Air France KLM: "تستعد الخطوط الجوية الفرنسية لتشغيل رحلاتها المباشرة يومياً بين أبوظبي وباريس، لربط دولة الإمارات بمختلف أرجاء أوروبا وأبعد من ذلك، وبلا شك فإنّ الإمارة تتميز بمكانتها كوجهة دولية رئيسة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط".