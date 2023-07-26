هذه الدول أكثر خطراً للسياح الروس.. بينها دولة عربية

يعتبر نصف المواطنين الروس أن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمكسيك والهند وتونس هي أخطر الوجهات للسفر والسياحة، بحسب ما أظهرته نتائج دراسة مشتركة أجرتها "أوزون ترافيل" ومجموعة "رينيسانس".

تم إجراء الدراسة عن طريق طرح أسئلة عبر الإنترنت في يوليو 2023 وشملت 1579 مواطنا فوق 18 عاما أو أكثر.

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وأكدت نتائج الدراسة أن "غالبية الروس يعتقدون أن أكثر الدول أمانا للسفر هي جزر المالديف (71%) والإمارات العربية المتحدة (68%)، وفق ما نقلته "وكالة "تاس".

وشملت قائمة الوجهات الأكثر خطورة الولايات المتحدة الأميركية (53%) وفرنسا (49%) والمكسيك (48%) والهند (47%) وتونس (47%)".