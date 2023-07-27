"الخطوط السعودية" تستعرض نماذج مقترحة لمقاعد أسطولها الجديد والحالي
الأسطول الجديد يتكون من 39 طائرة جديدة من طراز بوينغ B787 دريملاينر
استعرضت الخطوط السعودية مجموعة من النماذج المقترحة لمقاعد درجتي الأعمال والضيافة التي سيتم تركيبها على الأسطول الجديد لطائراتها المكونة من 39 طائرة جديدة من طراز بوينغ B787 دريملاينر، والمتوقع وصول طلائعها ابتداء من عام 2025م.
وأضافت أنه يجري تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية لأسطول طائراتها الحالي من طرازي إيرباص A330، وكذلك بوينغ B777 عبر تغيير للمقاعد ذات الصبغة الزرقاء، وتحديث لبرامج الترفيه على شاشات الطائرات بتزويدها بالنظام الجديد (BEYOND | بيوند).
ويأتي كل ذلك بهدف إحداث تغيير جذري في مفهوم تجربة السفر، وبما يتواكب مع مبادرات التوسع في عدد الوجهات لتحقيق مستهدفات ربط العالم بالمملكة.
كما تم عرض نماذج لمقاعد درجة الضيافة المجهزة بأحدث وسائل الراحة مع مناطق التخزين وشاشات الترفيه في ظهر المقعد مقاس 13.3 بوصة، حيث تم تصميم النماذج بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في مجال تصميم مقاعد الطائرات.
يُذكر أن "الخطوط السعودية" قد كشفت عن مقعد درجة الأعمال المتطور والأحدث من نوعه الذي سيتم تركيبه على متن طائرة الرحلات طويلة المدى إيرباص XLR 321 الجديدة ضمن جناحها في معرض سوق السفر العربي بدبي 2023، وقد جاء اختياره بناءً على توصيات ضيوف "السعودية" خلال المناسبة التي أقيمت في عام 2021، والتي طرحت خلالها نماذج متنوعة للمقاعد، وتؤكد حرصها على الأخذ بملاحظات وآراء ومقترحات ضيوفها، كون جميع الخدمات والمنتجات الجديدة تستهدف تعزيز وتطوير تجربة سفرهم.
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