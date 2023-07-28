الخطوط الجوية القطرية تحقق أرباحا سنوية بـ 1.2 مليار دولار بدعم من كأس العالم

أعلنت الخطوط الجوية القطرية الخميس أنها حققت ربحا قدره 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، جزئيا بسبب استضافة البلاد كأس العالم لكرة القدم 2020.

تعتمد الخطوط القطرية على موقع البلاد المتوسط لنقل الركاب بين الشرق والغرب. وحققت عائدا قدره 20.9 مليار دولار خلال العام الماضي، ارتفاعا من 14.4 مليار دولار قبلها بعام.

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تتناقض تلك الأرقام مع خسارة 4.1 مليارات دولار تكبدتها في 2021 وسط جائحة كورونا وعدم تسيير طائراتها.

تراجع ربح الخطوط القطرية من 1.5 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار، جاء ذلك جزئيا بسبب ارتفاع في تكاليف التشغيل، خاصة الوقود، مع ارتفاع الأسعار بعد استئناف السفر.

وتلقت الخطوط القطرية 3 مليارات دولار دعما من الحكومة خلال الجائحة.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر "مع استمرار صناعة السفر في التعافي عالميا من جائحة كوفيد، أكدنا موقفنا كخطوط جوية من خلال اختيار الملايين من الركاب حول العالم لنا".

كانت بطولة كأس العالم قد لعبت دورا كبيرا في أرباح الخطوط القطرية، إذ قال الفيفا إن حوالي 3.4 ملايين مشجع حضروا البطولة، ووصل الكثيرون منهم على متن الخطوط القطرية.

وأضاف الباكر "حلم بلادنا بتنظيم كأس العالم تحقق أخيرا وبرزت قطر لاستضافة الحدث الرياضي الأرفع على الإطلاق في العالم. بعد أكثر من عقد من الاستعدادات والعمل الشاق، جلبنا مشجعين من أنحاء العالم".

وتسير الخطوط القطرية أسطولا من 265 طائرة إلى نحو 160 وجهة حول العالم.