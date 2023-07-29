طيران
إلغاء 96 رحلة بمطار "شارلوروا" في بلجيكا بسبب إضراب طيارين
تأثر نحو 28% من الركاب خلال يومي السبت والأحد
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أُلغي مجموع 96 رحلة واصلة ومغادرة من مطار شارلوروا البلجيكي يومَي السبت والأحد بسبب إضراب طيّاري شركة "راين إير" عن العمل على خلفية ظروف عملهم.
سيتأثر 17 ألف راكب كان يُفترض أن يصلوا إلى مطار شارلوروا أو أن يغادروا منه بهذه الحركة الاجتماعية، أي نحو 28% من الركاب الذين كان المطار يتوقع وصولهم ومغادرتهم لهذين اليومين، حسبما قالت إدارة المطار لوكالة "فرانس برس".
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وينتقد طيارو "راين إير" في بلجيكا عدم رغبة الشركة الإيرلندية باحترام اتفاقية جماعية تنص على منحهم عددًا معينًا من أيام الإجازة مقابل التخفيضات التي طالت أجورهم في العام 2020 خلال "أزمة كوفيد-19".
وتتهم نقابات الطيارين الشركة بعدم احترام القانون البلجيكي وبتحقيق أرباح بفضل "الإغراق الاجتماعي" الذي يخلق منافسة غير عادلة مع الشركات الأخرى.
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