لن تصدق.. أقوى جواز سفر في إفريقيا يحتل المرتبة 24 عالمياً

تمتلك سيشيل أقوى جواز سفر في إفريقيا، تليها موريشيوس وجنوب إفريقيا. وفقاً لتصنيف مؤشر "Henley Passport" لعام 2023 الذي نُشر في يوليو/تموز الجاري، بناء على عدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة.

ويمكن لمواطني سيشيل السفر إلى 155 وجهة بدون تأشيرة منظمة مسبقاً. وعلى سبيل المقارنة العالمية، تحتل البلاد المرتبة 24 عالمياً، بالاشتراك مع "سانت كيتس ونيفيس" في منطقة البحر الكاريبي.

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وتحتل موريشيوس المرتبة 29 عالمياً ولديها حق الوصول إلى 148 دولة بدون تأشيرة مسبقة، بينما تحتل جنوب إفريقيا المرتبة 52 مع إمكانية الوصول إلى 106 دولة. من بين المراكز العشرة الأولى.

فيما يمكن لحاملي جواز السفر المالاوي الوصول إلى 75 وجهة دون تأشيرة سفر، وتنزانيا بـ 73 وجهة.

وللمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 سنوات، تراجع جواز السفر الياباني إلى المرتبة الثالثة عالمياً، فيما صعدت سنغافورة إلى المرتبة الأولى كأقوى جواز سفر، مما يتيح لمواطنيها الوصول إلى 192 دولة بدون تأشيرة.