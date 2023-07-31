الخطوط الجوية الكويتية تسعى لتدشين 6 وجهات جديدة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية الحكومية، اليوم الاثنين، سعيها لتسيير رحلات إلى ست وجهات جديدة ودائمة هي العاصمة الأميركية واشنطن والطائف وبرشلونة وأثينا وازمير وشيراز.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي، قوله إن هذا يأتي "تنفيذا للخطة الاستراتيجية في التوسع بشبكة الخطوط حول العالم"، دون أن يحدد موعدا لتسيير هذه الرحلات.

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وقال رئيس مجلس الإدارة علي الدخان إن الشركة حققت زيادة نسبتها 30% في إيرادات مبيعات التذاكر في النصف الأول من 2023 على أساس سنوي، كما حققت زيادات قدرها 33% في عدد الرحلات، و45% في عدد الركاب خلال ذات الفترة وفقا لـ"رويترز".