إبرام شراكة بين "دناتا للسفريات" الإماراتية وهيئة السياحة الحكومية الإسبانية

أبرمت "دناتا للسفريات"، شراكة مع هيئة السياحة الحكومية الإسبانية "تورسبانا"، لتوفير فرص من منتجات وخدمات السفر للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جميع أنحاء إسبانيا.

ووفقاً لأرقام "تورسبانا" فإن أعداد السياح من دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نمواً بـ15% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.

مادة اعلانية

وتهدف هيئة السياحة الحكومية الإسبانية إلى جذب مزيد من المسافرين من دول المجلس هذا الصيف وعلى مدار العام، حيث تسلط الضوء على عروض متنوعة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، لجذب الزوار الباحثين عن تجارب سفر جديدة وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وقالت ميرة كتيت، رئيسة مبيعات البرامج السياحية في "دناتا للسفريات": "نشهد زيادة كبيرة في حجوزات المسافرين إلى إسبانيا من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وتحظى جزر البليار في مايوركا وإيبيزا بتركيز كبير، حيث تقدم للمسافرين منتجعات ذات مستوى عالمي، بجانب الشواطئ الجميلة، كما تزداد شعبية جزر الكناري أيضاً".

وقال مدير "تورسبانا" دانيال روسادو: إن الإمارات حافظت على مكانتها واحدة من أفضل أسواق السياحة في إسبانيا، ونتوقع أن يكون 2023 أفضل عام على الإطلاق للسياحة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن حركة النقل الجوي شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، ونعمل مع دول المنطقة على تعزيز التبادل والتعاون الثقافي، بما في ذلك المعارض الفنية والمهرجانات الموسيقية والبرامج التعليمية، التي تساعد على تعزيز السياحة والتفاهم المتبادل.