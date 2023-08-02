إتاحة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني بريطانيا لدخول السعودية

أطلقت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدخول المملكة.

وبحسب منشور للوزارة على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، فإن ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة تتمثل في زيارة المملكة للدخول لمرة واحدة ولمدة إقامة تصل إلى 6 أشهر.

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وتعد هذه الميزة تسهيلاً متقدماً في إجراءات الدخول وأحد القنوات التي يمكن لمواطني المملكة المتحدة الاستفادة منها لزيارة المملكة.

#انفوجرافيك_الخارجية | وزارة الخارجية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدخول المملكة pic.twitter.com/a77lpEpGQD — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 2, 2023

وتمنح للراغبين في زيارة المملكة لأغراض الأعمال والسياحة والدراسة والعلاج.