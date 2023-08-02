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الخطوط الكويتية
طائرة تابعة للخطوط الكويتية
طيران

"الخطوط الكويتية" تواجه تأخيراً في تسلم طائرات "إيرباص"

صفقة بمليارات الدولارات تشمل 31 طائرة

دبي - العربية.نت
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قال المدير التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية معن الرزوقي، اليوم الأربعاء، إن الشركة قد تواجه تأخيراً لمدة تصل إلى 12 شهراً لتسلم بعض الطائرات من طراز إيرباص.

وأبرمت الشركة الحكومية صفقة بمليارات الدولارات مع إيرباص في 2022 تشمل 31 طائرة استلمت منها 18.

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وأضاف الرزوقي في مقابلة مع "رويترز" إن أي أعباء مالية نتيجة لذلك تقع على عاتق الطرف المتسبب في التأخير.

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وقال "نحن لا ندخل في خلافات. ندخل في الواقع. الواقع (يقول إن) هناك التزامات مالية لازم يتحملها المتسبب في التأخير".

وتابع قائلا "هذا جزء من نقاشنا في إعادة الهيكلة: أن الالتزامات المالية تكون مبنية على دفعات أو كريديت... أن يكون هناك تعويض".

وقال إن الشركة تكبدت صافي خسارة بلغ 55 مليون دينار (178.94 مليون دولار) في 2022، لكنها تستهدف تحقيق أول أرباحها في 2025.

وتضررت شركات الطيران في المنطقة، مثل نظيراتها العالمية، بشدة بسبب جائحة كوفيد-19، لكن الكثير من شركات الطيران الخليجية شهدت زيادة سريعة في الطلب وأصبحت أطرافا رئيسية في اتجاه تنويع الاقتصاد في قطاعات مثل السياحة.

وقال الرزوقي إن الشركة تعتزم زيادة عدد الركاب إلى 5.5 مليون بحلول 2025، كما تجري مفاوضات لاستئجار من ست إلى ثماني طائرات لمدة 12 عاما.

وأضاف أن هناك "تنافسا حادا" بين الشركات لتأجير الطائرات للخطوط الجوية الكويتية لأن الشركة لا تتأخر في دفعاتها المالية.

وفي إطار خطط التوسع تسعى الخطوط الجوية الكويتية إلى زيادة أسطولها إلى 50 طائرة بحلول 2023 يشمل ما بين ثماني وعشر طائرات مستأجرة.

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