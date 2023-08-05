السعودية تصدر 7 لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية في البحر الأحمر
لتنظيم أنشطة سفن الكروز واليخوت
أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، عن إصدارها سبع لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية في البحر الأحمر، والتي تخص تصميم وتشغيل المراسي السياحية، وتصنيف الوسائط البحرية السياحية، وسفن الرحلات السياحية (الكروز).
وأوضحت الهيئة في بيان، أن اللوائح تضمنت أيضا الوكيل الملاحي السياحي، ومنظم الرحلات البحرية السياحية، وتأجير اليخوت الضخمة، واليخوت الخاصة الزائرة.
وقالت الهيئة في بيان، إن الهيئة قد عملت على إعداد هذه اللوائح التنظيمية بالتعاون مع الجهات المعنية في منظومة البحر الأحمر والاستطلاعات العامة، حيث يُعد تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت وإصدار التراخيص والتصاريح لتمارس أنشطتها الملاحية.
كما تستهدف الهيئة تمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية أبرز مهام الهيئة التي تعمل عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية وتعزيز السياحة الساحلية في المملكة.
وحسب البيان، ستدخل اللوائح التنظيمية حيز النفاذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها.
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