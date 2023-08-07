إطلاق برنامج شامل لإعادة هيكلة "الطيران العُماني"

قال وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الطيران العُماني، المهندس سعيد بن حمود المعولي، إن مجلس الإدارة اعتمد برنامجا شاملا لإعادة هيكلة شركة الطيران العُماني بناء على دراسة متخصصة أجريت بسبب الخسائر التشغيلية المستمرة وتراكم الديون المالية على الشركة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي بمبنى الطيران العُماني، أن البرنامج يشتمل على أربعة محاور رئيسة، تتمثل في (الاستدامة المالية، والحوكمة المؤسسية، والجوانب التجارية، ورأس المال البشري) وتتضمن المحاور تغييرات في الإدارة العليا والمتوسطة للشركة وتقليل المصروفات وتحسين كمية العائد المالي ونوعيته، بالإضافة إلى تحجيم مستوى الدين والالتزامات المالية الأخرى.

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وأوضح أن مجلس إدارة الشركة اعتمد أيضًا توصيات الدراسة التي أجريت من قِبل الاستشاري أوليفر ويمان، والتي ارتكزت على تقييم شامل للأداء المالي والتجاري لشركة الطيران العُماني وقدمت إجراءات عملية لمواجهة التحديات المالية القائمة وتوجيه شركة الطيران نحو عمليات تجارية مستدامة من خلال الالتزام ببرنامج تحول شامل يستمر قرابة أربع سنوات، نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية.

ويبيّن أن إجراءات التحول في الطيران العُماني بشكل جذري ومستدام تتطلب الاستعانة بخبراء مؤهلين؛ وسيتم إجراء العديد من التغييرات في الفريق التنفيذي الحالي للطيران العُماني خلال الأشهر المقبلة، مع إعادة تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة من خلال استقطاب خبراء وكفاءات متخصصة في قطاع الطيران سواء كانت محلية أو عالمية.

وقال إنه سيكون هناك مكتبٌ مختص لتنفيذ خطة التعافي للطيران العُماني، الذي سيعمل جنبا إلى جنب مع الإدارة التنفيذية والاستشارية لتحقيق أهداف الخطة.

وأوضح بأنه فيما يتعلق بوجهات وخطوط الطيران العُماني المختلفة ستتم إعادة تقييمها من قبل خبراء عالميين وستتخذ بشأنها القرارات سواء في استمراريتها أو إيقافها، كما سيتم العمل بالتكامل مع الشركات المحلية العاملة حول الوجهات الجوية الداخلية أو الدولية المرتبطة مع سلطنة عمان.

وتوقع تحسن أداء الطيران العُماني خلال العام المقبل في ظل التنافس الكبير الذي يشهده قطاع الطيران في المنطقة.

ورجح وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقلص خسائر الطيران العُماني بنسبة 15% خلال العام الجاري، موضّحا أن الوصول إلى نقطة التعادل المالي يستغرق السنوات الثلاث القادمة.