طرح فرصة استثمارية لإقامة مشروع "جزيرة مائية" في "جازان" السعودية

أعلنت غرفة جازان بالمملكة العربية السعودية عن فرصة استثمارية جديدة برأس مال يبلغ 112 مليون ريال، وبعائد على الاستثمار يقدر بنسبة 134%، فيما يبلغ معدل العائد الداخلي على الاستثمار في المشروع 18%، وفترة استرداد لرأس المال تقدر بـ 6 أعوام.

ويتمثل المشروع في إنشاء "جزيرة جازان المائية"، وهو مشروع سياحي ترفيهي لحديقة مائية تجمع بين المغامرة والتشويق لمختلف الفئات العمرية، ويتضمن داراً للسينما، ومنطقة مطاعم، ومقاهي حديثة، ومحال تجارية.

مادة اعلانية

وأوضحت غرفة جازان أن المشروع يستهدف 445.489 زائراً في العام المتوقع لتشغيله ما يمثل نسبة 15.5% من حجم السوق وفقا لـ"واس".