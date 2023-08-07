سياحة السعودية
طرح فرصة استثمارية لإقامة مشروع "جزيرة مائية" في "جازان" السعودية
يستهدف 445.5 ألف زائرسنويا
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أعلنت غرفة جازان بالمملكة العربية السعودية عن فرصة استثمارية جديدة برأس مال يبلغ 112 مليون ريال، وبعائد على الاستثمار يقدر بنسبة 134%، فيما يبلغ معدل العائد الداخلي على الاستثمار في المشروع 18%، وفترة استرداد لرأس المال تقدر بـ 6 أعوام.
ويتمثل المشروع في إنشاء "جزيرة جازان المائية"، وهو مشروع سياحي ترفيهي لحديقة مائية تجمع بين المغامرة والتشويق لمختلف الفئات العمرية، ويتضمن داراً للسينما، ومنطقة مطاعم، ومقاهي حديثة، ومحال تجارية.
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وأوضحت غرفة جازان أن المشروع يستهدف 445.489 زائراً في العام المتوقع لتشغيله ما يمثل نسبة 15.5% من حجم السوق وفقا لـ"واس".
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