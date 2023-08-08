عدد المسافرين عبر مطارات الإمارات يرتفع 46% في النصف الأول إلى 63 مليون مسافر

استقبلت مطارات الإمارات 62.79 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 46% مقارنة مع 43.02 مليون مسافر، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية.

وأشارت البيانات إلى أن الحركة الجوية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 446.7 ألف رحلة جوية، مقارنة مع 359.9 ألف رحلة في النصف الأول من العام 2022.

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وقالت الهيئة: "شهدت الحركة الجوية في أجواء الدولة زيادة بواقع 53% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2022"، نقلا عن صحيفة "الاتحاد الإماراتية".

وسجل قطاع الطيران في دولة الإمارات نمواً قياسياً على صعيد الحركة الجوية وأعداد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2022، التي قفزت إلى أكثر من 101 مليون مسافر بنهاية العام الماضي، حيث شهدت المطارات ارتفاعاً قياسياً في أعداد المسافرين بنسبة 120%، بعد أن قفز إجمالي أعداد المسافرين عبر ‎مطارات الدولة إلى 101.1 مليون مسافر، مقارنة مع نحو 46 مليون مسافر عام 2021.

وارتفعت الحركة الجوية في الدولة خلال العام الماضي لتصل 782.1 ألف حركة، مقارنة مع 542.5 ألف حركة في عام 2021، بنمو نسبته 44%، ما يعكس تسارع وتيرة انتعاش قطاع الطيران بالدولة واستعادته لمستويات ذروة ما قبل الجائحة في عام 2019.

وبحسب ما أعلنته مطارات أبوظبي مؤخراً، شهد مطار أبوظبي الدولي ارتفاعاً في حركة المسافرين بواقع 67%، حيث استقبل أكثر من 10.25 مليون مسافر مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، مقارنة بـ 6.15 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالرحلات، فقد استقبل مطار أبوظبي الدولي نحو 67.8 ألف رحلة، محققاً زيادة ملحوظة بواقع 36%، مقارنة بـ 49.9 ألف رحلة خلال النصف الأول من عام 2022.

أما مطار دبي، فتوقعت مطارات دبي ارتفاع حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنهاية العام الجاري 2023 إلى 83.6 مليون مسافر، وهو ما يشكل نحو 96.7% من الأرقام المسجلة في عام 2019 التي بلغت 86.4 مليون مسافر.