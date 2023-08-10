الاتحاد للطيران الإماراتية تعتزم إضافة 5 رحلات أسبوعية إلى القاهرة

كشفت شركة الاتحاد للطيران عن خطة لتطوير شبكة وجهاتها والتوسع المستدام مع تعزيز روابط أبوظبي بالأسواق العالمية.

وأعلنت الاتحاد في وقت سابق إطلاق 9 وجهات جديدة، وهي مالقة وميكونوس ولشبونة وكولكاتا وسانت بطرسبرغ ودوسلدورف وكوبنهاغن وأوساكا وبوسطن، إلى جانب خطين جديدين إلى شبه القارة الهندية، كوزيكود وتريفاندرم تم الإعلان عنهما خلال الأسبوع الجاري على أن تبدأ تشغيل الرحلات في يناير 2024.

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ومن المقرر إضافة 5 رحلات أسبوعية إلى القاهرة ليصبح عدد الرحلات 3 رحلات يومية إلى العاصمة المصرية اعتباراً من أول يناير المقبل، وكذلك إضافة سبع رحلات أسبوعية إلى كولومبو منها ثلاث رحلات اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، وأربع رحلات اعتباراً من الأول من يناير المقبل، فضلاً عن إضافة 7 رحلات أسبوعية إلى جزر المالديف، منها ثلاث رحلات اعتباراً من أول ديسمبر و4 رحلات اعتباراً من أول يناير المقبل، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

وتم تعديل الجداول الزمنية لبعض الرحلات المغادرة من أبوظبي لتكون في الساعة الثانية من بعد الظهر، لإتاحة الفرصة للمسافرين والزوار للاستمتاع بإقامتهم الفندقية وزيارة المعالم السياحية في أبوظبي حتى وقت تسجيل المغادرة.