مصر تدعو لاعتماد نموذج عربي للسياحة البيئية

دعت وزيرة البيئة المصرية د. ياسمين فؤاد إلى وضع رؤية استراتيجية عربية لاعتماد نهج إقليمي جديد للوصول إلى منتج سياحي يراعي البعد البيئي، ويقدم نموذجاً متميزاً لخدمة دول المنطقة العربية.

ولفتت الوزيرة خلال مشاركتها في ورشة العمل الإقليمية المنعقدة بمدينة العقبة الأردنية، تحت عنوان "الاستفادة من النجاح الحالي نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية"، إلى أن برامج تطوير السياحة البيئية في المنطقة تتطلب العمل سوياً على المستوى الإقليمي بالمنطقة العربية، لدعم السياحة البيئية بين الدول العربية، وخاصة بين مصر والأردن، لتعظيم وتنفيذ برامج مشتركة لسياحة مشاهدة الطيور بين العقبة وشرم الشيخ، وغيرها من مجالات التعاون المتعددة بمجال السياحة البيئية.

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وأضافت أن وزارة البيئة المصرية تدرك جيداً أهمية السياحة البيئية ودورها المهم في دعم اقتصادات الدول، حيث قامت بمجهودات كبيرة في مجال تنمية وتطوير السياحة البيئية مع كافة الشركاء الدوليين والوطنيين، من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر، لتطوير السياحة البيئية، والحفاظ على التوازن البيئي، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأوضحت أن مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر استطاع وضع أدلة استرشادية للاستدامة المرتبطة ببرامج دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر، وإعداد الاشتراطات المرجعية التي يتم الرجوع إليها، لتطبيق معايير الاستدامة بمختلف المنشآت السياحية، وإعداد الدليل الإرشادي للنزل البيئية، والدليل الإرشادي لأفضل الممارسات للتخطيط والتنمية السياحية في مصر.