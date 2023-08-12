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من مطار الملك عبدالعزيز في جدة
من مطار الملك عبدالعزيز في جدة
سياحة السعودية

"مطارات جدة" تخطط لزيادة حركة المسافرين إلى 114 مليون مسافر في 2030

الشركة تهدف لزيادة الإيرادات غير الجوية إلى 45% من إجمالي الإيرادات

دبي - العربية.نت
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قال رئيس مجلس المديرين في شركة مطارات جدة رائد المديهيم، إن الأعداد والأرقام القياسية المسجلة في موسم الحج والعمرة الأخير ما هي إلا خطوة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية لعام 2030، حيث تهدف شركة مطارات جدة إلى زيادة حركة المسافرين إلى 114 مليون مسافر.

وأضاف المديهيم أن الشركة تهدف إلى تدشين وجهات سفر جديدة لتصل إلى أكثر من 150 وجهة سفر، وزيادة الإيرادات غير الجوية إلى 45% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2030.

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وأعلنت مطارات جدة عن نجاح الخطط التشغيلية لموسم الحج لعام 1444هـ، بخدمة ما يزيد عن 1.8 مليون حاج، منهم 864 ألف حاج خلال مرحلة القدوم، و959 ألف حاج في مرحلة المغادرة، وذلك ضمن فترة الموسم التي امتدت من 1 ذو القعدة وحتى 15 محرم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن أبوعباة، أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي سجل خدمة أكثر من 7.8 مليون مسافر خلال موسم الحج، منهم أكثر من 1,8 مليون حاج ضمن نمو قياسي في العمليات التشغيلية، بالتزامن مع عودة أعداد حجاج بيت الله الحرام لما كانت عليه قبل جائحة "كوفيد- 19" وتخفيف القيود الاحترازية، وفترة الإجازة الصيفية، وسط انسيابية ومرونة عالية في الحركة التشغيلية وضمن منظومة متكاملة من الخدمات بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية بالمطار.

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