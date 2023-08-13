"أبوظبي" تخفض الرسوم على المنشآت الفندقية لتشجيع السياحة

عدلت دائرة الثقافة والسياحة – فى إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرسوم الحكومية المطبقة على المنشآت الفندقية في الإمارة، في إطار تشجيع الاستثمار في قطاع الضيافة والسياحة بالإمارة.

وتنص التعديلات على خفض الرسم السياحي من 6 إلى 4% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل، وإلغاء رسم البلدية البالغ 15 درهماً للغرفة في الليلة، وإلغاء الرسم السياحي 6%، ورسم البلدية 4% المطبق على مطاعم الفنادق، والاستمرار في تحصيل رسم البلدية 4% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل وفقا لصحيفة البيان" الإماراتية.

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وتسري التعديلات من أول سبتمبر المقبل، بناءً على توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لتشجيع السياح والزوار على الاستمتاع بما توفره الإمارة من معالم ومرافق عالمية المستوى، بما يشكل داعماً أساسياً لقطاع الضيافة.

استقبلت فنادق أبوظبي 1.56 مليون نزيل فندقي خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023 بنمو بنسبة 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وأظهرت بيانات الدائرة، أن الإيرادات الفندقية زادت إلى 2.2 مليار درهم في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، بارتفاع نسبته 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الإحصائيات أن فنادق أبوظبي سجلت معدلات إشغال بنسبة 72% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، في حين سجل متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء نحو 2.8 ليلة للنزيل الواحد، وبلغ متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة 330 درهماً بزيادة بنسبة 28%، وفق ما أوردته "وام" في شهر مايو الماضي.