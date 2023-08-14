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الطيران العماني- وكالة الأنباء العمانية
الطيران العماني- وكالة الأنباء العمانية
طيران

الطيران العُماني يحقق نموا بـ 42% في أحجام الشحن بالنصف الأول من 2023

57.6 مليون دولار إيرادات الشحن خلال الفترة

دبي - العربية.نت
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سجل الطيران العُماني للشحن خلال النصف الأول من عام 2023 زيادة ملحوظة بنسبة 42% في أحجام الشحن مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة السعة ليتجاوز إجمالي إيرادات الشحن 22.3 مليون ريال عُماني (57.6 مليون دولار).

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن الشركة إلى نمو صحي مع تركيز الناقل الوطني لسلطنة عُمان على التكنولوجيا والكفاءة وخدمة العملاء، والذي يضمن احتفاظه بمكانته القوية في السوق، حيث حافظ على مساره التصاعدي الملحوظ محققًا تقدمًا كبيرًا.

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ويواصل الطيران العُماني تقديم خدمة "الشحن في المقصورة" المبتكرة إلى العديد من الوجهات في أوروبا والشرق الأقصى وشبه القارة الهندية، وتتضمن استراتيجيته للعام الجاري تقديم أول طائرة في تاريخ الشركة مخصصة للشحن لتلبية الطلب المتزايد، وأيضًا تدشين العديد من الأسواق الجديدة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

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وتوفر مرافق الطيران العُماني الحديثة للشحن حركة سلسة للبضائع عبر مركز عملياتها في مطار مسقط الدولي، في حين تضمن الحلول المصممة وفق أعلى معايير السلامة والجودة أن يظل الطيران العُماني للشحن في طليعة قطاع الشحن الجوي سريع التطور، مع ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي إقليمي رئيس.

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