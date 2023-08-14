حركة المسافرين بمطارات "أينا" الإسبانية تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة
سجلت 21 % نموا خلال 7 أشهر
تجاوزت حركة المسافرين في المطارات، التي تشغلها شركة (أينا) الإسبانية، مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 للشهر السابع على التوالي في يوليو /تموز، متفوقة على مطارات أوروبية أخرى لم تصل لمستويات عام 2019.
وقالت الشركة، التي تسيطر عليها الحكومة، في بيان اليوم الاثنين إن عدد المسافرين عبر المطارات الإسبانية ارتفع في يوليو/تموز 10% على أساس سنوي إلى 29.7 مليون مسافر.
وتعاملت المطارات، التي تشغلها "أينا"، في الأشهر السبعة الأولى من العام مع 159.2 مليون مسافر بزيادة 21 %عن عام 2022 و1.2 %عن عام 2019.
وانتعش السفر الترفيهي هذا العام بسبب المسافرين من دول ذات طقس أكثر برودة، الذين أنهكتهم الجائحة، إلى جنوب أوروبا رغم ارتفاع درجات الحرارة وزيادة أسعار الفنادق ورحلات الطيران.
ووفقا لاتحاد النقل الجوي الدولي، وصلت مستويات السفر هذا العام إلى حوالي 90% من مستويات ما قبل الجائحة.
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