دولة عربية تحقق 50% نموا في إيراداتها السياحية خلال 7 أشهر

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ، أن الدخل السياحي للمملكة خلال شهر يوليو/ تموز من العام الحالي 2023، حقق نمواً بنسبة 19.4%، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، ليصل إلى 782.1 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى أن الإيرادات السياحية حققت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، ارتفاعاً بنسبة 50.1%، لتبلغ 4.238 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 3.72 مليون سائح تقريبا وبنسبة نمو بلغت 51.3%، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى نحو 3.085 مليون سائح بنسبة نمو بلغت47%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى حوالي 635 ألف سائح، وبنسبة نمو بلغت 76.2%.

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كما أشارت البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر تموز من العام 2023 بنسبة 13.1%، مقارنة مع ذات الشهر من العام 2022، ليبلغ 241 مليون دولار، كما حقق الإنفاق السياحي في الخارج خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2023، ارتفاعاً بنسبة 37.9%، ليسجل ما قيمته 1.147 مليار دولار وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وعلى جانب آخر اختتمت أمس هيئة تنشيط السياحة الأردنية، مشاركتها في معرض جمعية وكلاء السياحة والسفر السنغافورية (NATAS)، الذي عقد خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس الجاري.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إن وفد الهيئة بالتعاون مع السفارة الأردنية في سنغافورة، قدم العديد من المعلومات عن أبرز تطورات المنتج السياحي الأردني والتجارب السياحية التي يمكن للسائح السنغافوري تجربتها خلال زيارة المملكة.

وعلى هامش المعرض، التقى وفد الهيئة، ممثلين عن شركات السياحة والسفر السنغافورية وممثلي شركات الطيران العالمية لبحث فرص التعاون المشترك.

وذكرت الهيئة أن مشاركتها بالمعرض الذي يركز على شريحة المستهلك النهائي، جاءت ضمن جهودها الترويجية المستمرة في القارة الآسيوية والتي أبدت تحسناََ في إمداد المملكة بأعداد متزايدة من السياح خلال العام الحالي.

وتوقعت أن تنعكس هذه الجهود بشكل إيجابي على أرقام القارة الآسيوية ضمن موسم السياحة القادم وبشكل ملحوظ.