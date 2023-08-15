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#السودان.. طلعات جوية في سماء #الخرطوم وقصف بالطيران على مواقع للدعم السريع #العربية
أحد الشوارع في السودان
طيران

الطيران المدني السوداني: فتح المجال الجوي الشرقي أمام الملاحة العالمية

دبي - العربية.نت
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قررت سلطات الطيران المدني في السودان فتح المجال الجوي الشرقي أمام الملاحة العالمية.

ووفقا لإعلان سابق من المفترض أن ينتهي آخر إغلق معلن للمجال الجوي السوداني اليوم الثلاثاء 15 أغسطس.

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وكانت سلطة الطيران المدني تستثني رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء" بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

وتم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بعد اندلاع الصراع في منتصف أبريل.

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