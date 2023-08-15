حركة المسافرين بمطارات إسبانية تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة
"أينا": عدد المسافرين عبر المطارات الإسبانية يرتفع 10% في يوليو إلى 29.7 مليون
تجاوزت حركة المسافرين في المطارات التي تشغلها شركة (أينا) الإسبانية، مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 للشهر السابع على التوالي في يوليو/تموز، متفوقة على مطارات أوروبية أخرى لم تصل لمستويات عام 2019.
وقالت الشركة التي تسيطر عليها الحكومة، في بيان يوم الاثنين إن عدد المسافرين عبر المطارات الإسبانية ارتفع في يوليو/تموز 10% على أساس سنوي إلى 29.7 مليون.
وتعاملت المطارات، التي تشغلها أينا، في الأشهر السبعة الأولى من العام مع 159.2 مليون مسافر بزيادة 21% عن عام 2022 و1.2% عن عام 2019، وفق رويترز.
وانتعش السفر الترفيهي هذا العام بسبب المسافرين من دول ذات طقس أكثر برودة، الذين أنهكتهم الجائحة، إلى جنوب أوروبا رغم ارتفاع درجات الحرارة وزيادة أسعار الفنادق ورحلات الطيران.
ووفقا لاتحاد النقل الجوي الدولي، وصلت مستويات السفر هذا العام إلى حوالي 90% من مستويات ما قبل الجائحة.
-
شراكة بين الظاهرة الإماراتية وأبوظبي للصادرات لإمداد مصر بالقمح بقيمة 500 مليون دولارعلى مدى خمس سنوات تبدأ من 2023 اقتصاد
-
ارتفاع ناسداك وستاندرد اند بورز مع صعود "إنفيديا" وأسهم الشركات الكبرىالمؤشر ستاندرد اند بورز 500 يرتفع 26.28 نقطة أسواق المال
-
النفط ينخفض قبيل صدور بيانات اقتصادية في الصينالعقود الآجلة لخام برنت تراجعت إلى 86.13 دولار للبرميل طاقة