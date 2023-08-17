اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
طائرات رابضة في أحد المطارات (iStock)
طائرات رابضة في أحد المطارات (iStock)
طيران

القوات الجوية الأميركية تمنح شركة ناشئة 235 مليون دولار لبناء طائرة انسيابية

الطائرة التجريبية ستكون جاهزة للطيران في عام 2027

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت القوات الجوية الأميركية أنها ستستثمر 235 مليون دولار لمساعدة شركة تصنيع ناشئة في بناء طائرة ببدن مدمج الأجنحة، يقول المسؤولون إنها يمكن أن توفر نطاقاً أوسع وكفاءة أكبر لطائرات النقل والشحن العسكرية، وربما تُستخدم لاحقا في نقل ركاب شركات الطيران.

تقول شركة "جيت زيرو" والقوات الجوية، التي أعلنت عن المنحة، الأربعاء، إنهما تأملان في أن تكون الطائرة التجريبية بالحجم الكامل جاهزة للطيران في عام 2027.

مادة اعلانية

معظم الطائرات الكبيرة عبارة عن أسطوانات بها أجنحة وذيل متصل بها. تم تصميم الطائرات ذات الأجنحة المدمجة بحيث يكون البدن والأجنحة قطعة واحدة. والنتيجة هي طائرة انسيابية ذات مظهر مستقبلي مع مقاومة هوائية أقل من الطائرة التقليدية ذات نفس الحجم، وفق أسوشييتد برس.

عطل في أنظمة أحد البنوك سمح للعملاء بسحب أموال مجانية.. إليك ما حدث! قصص اقتصادية بنوك عطل في أنظمة أحد البنوك سمح للعملاء بسحب أموال مجانية.. إليك ما حدث!

يقول مسؤولو شركة "جيت زيرو" إن الطائرات التقليدية تستنفد طرق تحسين كفاءة الوقود، ومع احتمال ارتفاع أسعار الوقود، هناك حاجة إلى تصميم جديد تماما لتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات.

تعمل القوات الجوية ووحدة الابتكار الدفاعي التابعة للبنتاغون وناسا على المشروع. لدى "جيت زيرو" شريك من شركة المقاولات الدفاعية نورثروب غرومان.

فكرة البدن المدمج ليست جديدة. قامت شركة بوينغ ببناء واختبار نماذج صغيرة الحجم من "إكس-48". اختبرت شركة لوكهيد مارتن تصميم الهيكل الجناحي الهجين في أنفاق الرياح.

قالت القوات الجوية إن التقدم التكنولوجي في المواد والتصنيع جعل إنتاج النماذج الأكبر ممكنا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما هو "البلوك رقم 9" الذي يعول لبنان عليه في إنهاء أزمته الاقتصادية؟ ما هو "البلوك رقم 9" الذي يعول لبنان عليه في إنهاء أزمته الاقتصادية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط