"الخمس نجوم" تستحوذ على 46% من نزلاء فنادق أبوظبي

سجلت الفنادق من فئة الخمس نجوم في أبوظبي أعلى نمو في عدد النزلاء خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات صادرة عن دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

وأفادت البيانات أن فنادق الخمس نجوم استقطبت 1.1 مليون نزيل فندقي في النصف الأول من العام الجاري، أي بحصة 46% من إجمالي نزلاء فنادق أبوظبي والبالغ 2.4 مليون نزيل.

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وفي المقابل، سجلت المنشآت الفندقية من فئة الشقق الفندقية أعلى متوسط إشغال في 6 أشهر بواقع 79%، تليها الفنادق من فئة الأربع نجوم بواقع 73%، ثم فنادق الخمس نجوم بواقع 67%، يليها فنادق من فئة النجمة إلى الثلاث نجوم بواقع 66%، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

واستقبلت الفنادق من فئة الأربع نجوم 731 ألف نزيل فندقي بنمو 32%، بينما اسقبلت الفنادق من فئات النجمة إلى الثلاث نجوم 360 ألف نزيل بنمو 28%، والشقق الفندقية 209 آلاف نزيل بنمو 16%.

وحول متوسط الإقامة، تسجل الشقق الفندقية أعلى متوسط إقامة بواقع 5.3 ليلة، ثم فنادق الخمس نجوم حيث سجلت 2.8 ليلة متوسط الإقامة، بينما سجلت فنادق الأربع نجوم 2.1 ليلة، وبين النجمة والثلاث نجوم 1.9 ليلة.

وحول متوسط أسعار الغرف الفندقية لكل فئة، بلغ متوسط سعر الغرفة في النصف الأول من العام في فنادق الخمس نجوم 626 درهماً لليلة، وفي فنادق الأربع نجوم 254 درهماً، وبين النجمة والثلاث نجوم 220 درهماً، والشقق الفندقية 294 درهماً.

واستقبلت فنادق أبوظبي 2.4 مليون نزيل خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، بنمو 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

وأشارت البيانات إلى أن المنشآت الفندقية سجلت إيرادات بنحو 3 مليارات درهم في النصف الأول، بنمو 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في وقت حققت متوسط إشغال بلغ 70%، بينما ارتفع متوسط سعر الغرفة الفندقية إلى 425 درهماً بنمو 24%، وبلغ متوسط الإقامة في فنادق الإمارة 2.7 ليلة.