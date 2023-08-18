استئناف حركة الطيران بـ4 مطارات في موسكو بعد حظرها صباحا

أعلنت الوكالة الروسية للنقل الجوي، اليوم الجمعة، استئناف الرحلات الجوية إلى مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وشيريميتيفو وجوكوفسكي في العاصمة في الساعة الـ04:30 بتوقيت موسكو، بعد حظرها مؤقتا في الصباح الباكر.

وقالت الوكالة للصحافيين: "صباح اليوم 18 أغسطس 2023، من أجل ضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية، تم حظر الرحلات الجوية إلى مطارات موسكو مؤقتا: فنوكوفو ودوموديدوفو وشيريميتيفو، وكذلك إلى مطار جوكوفسكي".

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وأشارت الوكالة إلى إعادة توجيه 7 رحلات إلى مطارات بديلة، حيث قامت بهبوط ناجح، توجهت ثلاث منها إلى مطار ستريغينو (مدينة نيجني نوفغورود)، و3 أخرى إلى بولكوفو (في سانت بطرسبورغ) وهبطت رحلة واحدة من إسطنبول في مينسك.

وأوضحت الوكالة أنه بعد رفع القيود المفروضة على استخدام المجال الجوي، تم نقل ركاب هذه الرحلات إلى مطارات الوجهة الأخيرة.

وأضافت الوكالة "خلال فترة القيود المؤقتة على استقبال ومغادرة الرحلات الجوية، اتخذت أطقم الطائرات وهيئات مراقبة الحركة الجوية في المطارات جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الطيران".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن طائرة أوكرانية مسيرة حاولت مهاجمة منشأت في موسكو، حيث رصدت من قبل أنظمت الدفاع الجوي ودمرت بالقرب من ضفة نهر موسكو في منطقة كراسنويا بريسنيا بالعاصمة، دون وقوع إصابات أو نشوب حريق.