هذه أفضل 10 دول للتقاعد في أوروبا

التقاعد هو مرحلة يتطلع إليها الكثيرون بأمانٍ وأحلام مشرقة. بعد سنوات طويلة من العمل والتعب، يرغب الجميع في قضاء أوقاتهم في استراحة مستحقة وتحقيق الأمور التي قد تم تأجيلها خلال سنوات الشباب. ومن بين تلك الأحلام هي السفر حول العالم والعيش برفاهية.

وكشف تقرير صدر في يونيو، من قبل شركة النقل والسفريات "Moving to Spain"، عن أفضل الدول الأوروبية للتقاعد فيها بناءً على عدة عوامل وهي: السكان ومتوسط ​​العمر المتوقع وتكلفة المعيشة وأسعار المساكن وسهولة التأشيرات والأمان وجودة الشواطئ وأيضا امكانيات الرعاىة الصحية.

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هذه "أفضل 10 دول للتقاعد فيها في أوروبا" بحسب قائمة "Moving to Spain" والتي اطلعت عليها "العربية.نت":

البرتغال

إسبانيا وإيطاليا

اليونان

بلغاريا

فرنسا

سلوفينيا

كرواتيا

مالطا

أيرلندا

البرتغال هي أفضل دولة في أوروبا للتقاعد فيها. وتعتبر إحدى الدول الأوروبية ذات الأسعار المعقولة نظرًا لانخفاض تكلفة المعيشة فيها. في المتوسط، تقل تكلفة المعيشة، باستثناء الإيجار، بنسبة 29% تقريبًا مقارنة بالولايات المتحدة، وفقًا لـ"SmartAsset".

تعادلت كل من إسبانيا وإيطاليا في المركز الثاني. تكلفة المعيشة في إسبانيا، باستثناء الإيجار ، تعتبر أقل بنسبة 34% تقريبًا مما هي الحالية في الولايات المتحدة، وتتيح الدولة للمقيمين الوصول إلى برنامج الرعاية الصحية العامة الخاص بها.

وتشتهر إسبانيا بثقافتها الرائعة وهندستها المعمارية في مدن مثل مدريد وبرشلونة وفالنسيا وغيرها.

تم تصنيف برشلونة، إسبانيا، كأسعد وجهة لقضاء العطلات في أوروبا خلال عام 2023، وفقًا لـ"Club Med".

ووفقًا للبنك الدولي، يصل متوسط العمر المتوقع في إيطاليا إلى 83 عامًا خلال عام 2021.

كما يشير التقرير، إلى أن نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر في إيطاليا هي الأعلى مقارنة بأي دولة أخرى في أوروبا.

الإيجار في إيطاليا أقل بنسبة 55.3% تقريبًا مقارنة بالولايات المتحدة. بينما تصل تكلفة المعيشة الإجمالية، باستثناء الإيجار، أقل بنسبة 14.7%.

تصنف منظمة الصحة العالمية نظام الرعاية الصحية في إيطاليا على أنه ثاني أفضل نظام في العالم. للاستفادة من الرعاية الصحية في الدولة، يجب أن تكون مقيمًا.

تقدم إيطاليا وفرة من الطعام الرائع ولها تاريخ حافل. فهي موطن لمعالم بارزة مثل الكولوسيوم وبرج بيزا المائل والبانثيون ونافورة تريفي وأكثر من ذلك.