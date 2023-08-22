المنازل في دولة عربية تستقطب السياح أكثر من الفنادق

أظهرت نتائج استقصاء أجرته مجموعة "Sunergia" أن المغاربة يفضلون الإقامة في منازل مستأجرة حين يسافرون من أجل السياحة داخل المغرب فيما تأتي الفنادق في المرتبة الثانية.

الاستقصاء كشف أن 66% من المشاركين يختارون الإقامة في منازل مستأجرة، فيما تأتي الفنادق في المرتبة الثانية بنسبة 29%، ولاسيما بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، حيث وصلت نسبتهم إلى 37%، ثم تأتي المخيمات في المرتبة الثالثة بعد المنازل والفنادق.

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ويتبين من النتائج أن 88% من المغاربة لم يسبق لهم السفر إلى الخارج، في حين يقبل النصف تقريباً على السياحة الوطنية مرة واحدة على الأقل في السنة، دون احتساب الزيارات العائلية ودعوات الأصدقاء، وفق موقع "هسبريس" المغربي.

وجواباً عن سؤال هل سافرتم أو تعتزمون السفر هذا الصيف من أجل السياحة؟ أجاب 71% بـ"لا"، في حين يعتزم 20% السفر، و9% سبق لهم السفر للسياحة خلال الصيف.

وأوضح الاستقصاء الذي يحمل عنوان "المغاربة، السفر والسياحة الوطنية" أن نسبة 99% من المستجوبين سيسافرون مع العائلة أو الأصدقاء، وستضم الرحلة، إلى جانب المسافر المستجوب، ما بين شخص و8 أشخاص.

وبخصوص المدة، صرح 33% من الأشخاص المستجوبين بأنهم يعتزمون السفر لمدة 7 أيام، فيما يخطط 19% للسفر لمدة تقل عن 7 أيام، في حين سيسافر 17% لمدة 10 أيام.

ويبلغ متوسط الميزانية التي يخصصها المغاربة للسفر من أجل السياحة الداخلية حوالي 7600 درهم، (نحو 762 دولار) في حين يعتزم 35% إنفاق 5000 درهم، و33% يخططون لإنفاق أكثر من 10 آلاف درهم.