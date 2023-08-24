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مطار جاتويك في لندن
مطار جاتويك في لندن - المصدر: موقع المطار
طيران

إلغاء إضراب عمالي بمطار جاتويك البريطاني بعد تحسين الأجور

كان مخططا له مطلع الأسبوع

لندن - رويترز
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أعلنت نقابة "يونايت" العمالية في بريطانيا اليوم الخميس تعليق إضرابات كانت مزمعة مطلع الأسبوع القادم في مطار جاتويك البريطاني بعد قبول العاملين لعروض أفضل للأجور.

وقالت الأمينة العامة للنقابة شارون جراهام في بيان "نسقت يونايت نقاشات بأنحاء مطار جاتويك لضمان زيادات مستحقة للأجور لجميع أعضائها".

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وذكرت النقابة أن أعضاء بها، وظفتهم إحدى الشركات العاملة في قطاع المناولة الأرضية في جاتويك، وافقوا على زيادة للأجور نسبتها 14%. "و لا يوجد في الوقت الراهن أي إضراب عن العمل مزمع بالمطار".

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