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السياحة التركية
اقتصاد تركيا

عدد السياح الأجانب لتركيا يرتفع 7.25% في يوليو

الألمان والروس والبريطانيون تصدروا قائمة الزوار الأجانب لتركيا في يوليو

إسطنبول - رويترز
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أظهرت بيانات وزارة السياحة التركية، اليوم الجمعة، أن عدد الزائرين الأجانب ارتفع 7.25% في يوليو/تموز مقارنة بنفس الشهر العام الماضي وبلغ 7.15 مليون زائر.

يأتي ذلك مقارنة مع 6.66 مليون زائر أجنبي في يوليو/تموز 2022.

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وأفادت البيانات بأن الألمان والروس والبريطانيين تصدروا قائمة الزوار الأجانب لتركيا في يوليو/تموز.

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