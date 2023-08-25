اقتصاد تركيا
عدد السياح الأجانب لتركيا يرتفع 7.25% في يوليو
الألمان والروس والبريطانيون تصدروا قائمة الزوار الأجانب لتركيا في يوليو
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أظهرت بيانات وزارة السياحة التركية، اليوم الجمعة، أن عدد الزائرين الأجانب ارتفع 7.25% في يوليو/تموز مقارنة بنفس الشهر العام الماضي وبلغ 7.15 مليون زائر.
يأتي ذلك مقارنة مع 6.66 مليون زائر أجنبي في يوليو/تموز 2022.
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وأفادت البيانات بأن الألمان والروس والبريطانيين تصدروا قائمة الزوار الأجانب لتركيا في يوليو/تموز.
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