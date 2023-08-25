اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مطار موسكو (رويترز)
مطار موسكو (رويترز)
طيران

مطارات موسكو تستأنف عملها بعد حظر الطيران ليلا

اعتبارا من الساعة الثامنة بتوقيت موسكو

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الوكالة الروسية للنقل الجوي، اليوم الجمعة، أن جميع مطارات موسكو، فنوكوفو ودوموديدوفو وشيريميتيفو ووكذلك جوكوفسكي بمقاطعة موسكو تعمل بشكل طبيعي.

وقالت الوكالة في بيان: "تعمل مطارات مركز موسكو الجوي وجوكوفسكي اعتبارا من الساعة 08:00 بتوقيت موسكو بشكل طبيعي".

مادة اعلانية

هذا وأعلن المكتب الصحفي لمطار فنوكوفو، في وقت سابق، فرض قيود على استقبال ومغادرة الطائرات ليلاً، حيث تم تحويل بعض الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى، موضحاً أن المطار يعمل حالاً بشكل طبيعي.

كما أعلن مطار دوموديدوفو أنه من أجل ضمان السلامة، قام المطار بتقييد وصول ومغادرة الطائرات مؤقتا، وحالياً يعمل المطار بشكل طبيعي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اتساع رقعة حرائق الغابات وألسنة اللهب تقترب من أثينا اتساع رقعة حرائق الغابات وألسنة اللهب تقترب من أثينا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط