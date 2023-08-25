طيران
مطارات موسكو تستأنف عملها بعد حظر الطيران ليلا
اعتبارا من الساعة الثامنة بتوقيت موسكو
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أعلنت الوكالة الروسية للنقل الجوي، اليوم الجمعة، أن جميع مطارات موسكو، فنوكوفو ودوموديدوفو وشيريميتيفو ووكذلك جوكوفسكي بمقاطعة موسكو تعمل بشكل طبيعي.
وقالت الوكالة في بيان: "تعمل مطارات مركز موسكو الجوي وجوكوفسكي اعتبارا من الساعة 08:00 بتوقيت موسكو بشكل طبيعي".
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هذا وأعلن المكتب الصحفي لمطار فنوكوفو، في وقت سابق، فرض قيود على استقبال ومغادرة الطائرات ليلاً، حيث تم تحويل بعض الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى، موضحاً أن المطار يعمل حالاً بشكل طبيعي.
كما أعلن مطار دوموديدوفو أنه من أجل ضمان السلامة، قام المطار بتقييد وصول ومغادرة الطائرات مؤقتا، وحالياً يعمل المطار بشكل طبيعي.
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