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صور تظهر تدفق مواطنين أوكرانيين إلى دول مجاورة
روسيا و أوكرانيا

دولة تمنح إقامة دائمة للأوكرانيين الفارين من الحرب

لن يخضع مقدمو طلبات الحصول على إقامة دائمة لاختبار لغة

دبي - العربية.نت
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أعلنت نيوزيلندا السبت أنها ستمنح الإقامة الدائمة للاجئي الحرب الأوكرانيين، وستكون الإقامة الدائمة متاحة للأشخاص بعد حصولهم على تأشيرة دخول مؤقتة خاصة قبل 15 مارس من العام المقبل.

وقال وزير الهجرة أندرو ليتل النيوزيلندي: "الكثير من الأشخاص الذين أتوا إلى هنا، إلى نيوزيلندا بحثا عن الأمن، ما كانوا ليتصوروا أن يبقوا لفترة طويلة لكن مع تواصل الحرب لدينا واجب إنساني اتجاههم".

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وأضاف: "لقد بسطنا إلى الحد الأقصى إجراءات الحصول على إقامة"، وفق وكالة "فرانس برس".

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في هذا الإطار، لن يخضع مقدمو طلبات الحصول على إقامة دائمة لاختبار لغة ولن يطلب منهم الحصول على رعاية من أشخاص مقيمين في نيوزيلندا ولا إثبات امتلاكهم كميات محددة من المال.

وقد منحت أكثر من 1500 تأشيرة خاصة لأوكرانيا منذ استحداث هذه الفئة في 2022 في إطار الجهود التي تبذلها حكومة نيوزيلندا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

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