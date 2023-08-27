شركتان عربيتان بين أفضل 10 خطوط طيران دولية.. إليك الترتيب

كشف تقرير أصدرته شركة تخزين الأمتعة والحقائب "Bounce"، عن أفضل شركات الطيران الدولية، بعد مقارنة 60 شركة طيران من جميع أنحاء العالم، وشملت عناصر التقييم التي تمت مراعاتهاما يلي:

الوصول في الوقت المحدد.

الإلغاءات.

الرحلات الجوية.

درجة الوجبة.

نقاط الترفيه على متن الطائرة.

درجة راحة المقعد.

درجة خدمة الموظفين.

الحقائب المجانية المسموح بها.

الحقائب المجانية المسموح بحملها في اليد في الرحلات المحلية.

الحقائب المجانية المسموح بحملها في الرحلات الدولية.

نقاط طيران.

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وكانت الشركة رقم 1 كأفضل شركة طيران دولية: الخطوط الجوية اليابانية، حيث حصلت على مجموع نقاط 8.28.

كما حصلت شركة الطيران اليابانية على 4 من 5 فيما يتعلق بالوجبات، وراحة المقاعد، وخدمة الموظفين، والترفيه على متن الطائرة، كما سجلت أيضاً رقماً قياسياً بنسبة 88.36% من حالات الوصول في الوقت المحدد، وفقاً لـ "Bounce".

وتشمل عمليات الشركة خدمات نقل الركاب والبضائع الدولية والمحلية إلى 220 وجهة و35 دولة حول العالم.

وحددت أفضل 10 شركات طيران دولية 2023 وفقا للترتيب التالي:

الخطوط الجوية اليابانية.

خطوط الطيران السنغافورية.

الخطوط الجوية القطرية.

الخطوط الجوية الكورية.

فيستارا.

"All Nippon Airways".

الخطوط الجوية الإثيوبية.

طيران الهند.

خطوط آزول الجوية.

طيران الإمارات والخطوط الجوية الفيتنامية (تعادل).

وتم تصنيف الخطوط الجوية السنغافورية كثاني أفضل شركة طيران دولية، وسجلت 7.63 وتعادلت في معدل إلغاء بنسبة 0.03% مع الخطوط الجوية الإيبيرية.

في الماضي، تم التصويت للخطوط الجوية السنغافورية كأفضل مقصورة طيران في العالم من قبل سكاي تراكس، وفي هذا العام، تم تصنيفها كأفضل شركة طيران للمرة الخامسة بالإضافة إلى أفضل شركة طيران من الدرجة الأولى. وقد صنفتها سكاي تراكس على أنها شركة طيران من فئة الخمس نجوم.

الخطوط الجوية القطرية هي ثالث أفضل شركة طيران دولية، بمجموع نقاط 7.50.

وفقاً لتصنيف Bounce، تمتلك الخطوط الجوية القطرية واحدة من أقل معدلات الإلغاء بنسبة 0.33% فقط. وتسير الشركة رحلات جوية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.

وفي حفل توزيع جوائز شركات الطيران العالمية 2023، فازت الخطوط الجوية القطرية أيضاً بجائزة أفضل درجة رجال أعمال للمرة العاشرة.