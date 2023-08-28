عطل تقني يضرب أنظمة المراقبة الجوية ويؤخر عشرات الرحلات في بريطانيا

قالت مراسلة العربية في لندن إن عطلا تقنيا في أنظمة المراقبة الجوية أخّر عشرات الرحلات في بريطانيا.

وضربت "مشكلة فنية" أنظمة مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة، وحذرت شركات الطيران من تأخير الرحلات الجوية.

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وقال خدمة مراقبة الحركة الجوية الوطنية البريطانية إنها تواجه "مشكلات فنية" و"طبقت قيودا على تدفق حركة المرور للحفاظ على السلامة".

"يعمل المهندسون للعثور على الخلل وإصلاحه. ونحن نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر".

ولم يقدموا أي معلومات إضافية حول سبب المشكلة أو المدة التي سيستغرقها إصلاحها.

وفي وقت سابق، قالت شركة الطيران الاسكتلندية "لوجان إير" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، إن هناك عطلا على مستوى الشبكة في أنظمة الكمبيوتر الخاصة بمراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة، محذرة من أن بعض الرحلات الجوية قد تواجه تأخيرات.